Tko kaže da psi nisu najbolji čovjekovi prijatelji!?

TRI REPIĆA

Istina je, psi mogu spojiti ljude.

Lisa (Julie Gonzales) preseli na Floridu sa svoja tri štenca i ubrzo se sprijatelji sa susjedima, parom koji ima odraslog zlatnog retrivera. Njih troje postanu jako bliski pa im se Lisa požali na svoj ljubavni život, naime njezino srce prilično je stradalo nakon prekida s dečkom. Jednog dana, dok šeta psiće, ona ugleda svog bivšeg, Davida (K.C. Clyde) kako prosi drugu ženu. David se toliko zbuni da ne uspije prosidbu izvesti do kraja, a prsten zagonetno nestane. No jasno je da David i dalje gaji osjećaje prema svojoj staroj ljubavi.

Smještena na Floridu u vrijeme Božića, ova simpatična romantična komedija prvoklasni je primjerak svog žanra u kojoj su vrlo uvjerljive nastupe imali prvenstveno K.C. Clyde i Julie Gonzales. Nasmijat ćemo se i razgaliti te doznati da stare ljubavi ponekad nisu posve ugašene.

