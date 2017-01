Omiljeni dinosauri neće vas ostaviti ravnodušnima!

'ZEMLJA DALEKE PROŠLOSTI'

Rođena je prva avantura.

Vrijeme je suše i dinosauri traže oazu poznatu kao Velika dolina, koja će im pružiti okrijepu i prebivalište. U potragu za mjestom iz priče jednog dana krenut će i tek rođeni brontosaur Mala Šapa. Odrastajući, Mala Šapa se igra s triceratopom Cerom, dinosaurom s tri roga, sve dok otac ne prekine igru. Kasnije majka Maloj Šapi objašnjava koje sve vrste dinosaura postoje te koje treba obavezno izbjegavati. Kanije te večeri Mala Šapa se ponovno druži s Cerom, sve dok ih ne napadne dinosaur opasnih zuba, Rex.

Poučan i zabavan animirani film “Zemlja daleke prošlosti”, koji je doživio brojne nastavke (čak 14), stiže iz ruku izvršnih porducenata i filmskih velikana – Stevena Spielberga, Georgea Lucasa, Kathleen Kennedy i Franka Marshalla. Prije same realizacije, kreatori i producenti dali su se u istragu po prirodonoslovnim muzejima New Yorka, Los Angelesa i Washingtona, kako bi nam pružili što realniju sliku prirode i životinja u pradavnog doba. Štoviše, u samom početku, zanimljivo, Spielberg i Lucas su čak željeli da crtić bude bez dijaloga, no na kraju ipak su popustili kako bi se animacija približila najmlađima.

Ova kultna animacija, koja je pobrala samo hvalospjeve kritike i gledatelja, naravno sinkronizirana je i na hrvatski te doista pripada arhivu filmske umjetnosti.



