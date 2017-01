Nikada ne znate gdje vas životna tragedija može odvesti

Doug (James Gandolfini) i Lois (Melissa Leo) u braku su gotovo 30 godina. No od smrti njihove kćeri Emily, supružnici su se toliko otuđili da danas čak rijetko razgovaraju. Ispunjena osjećajem krivnje zbog smrti kćeri, Lois se pomirila s nastalom situacijom, dok je Doug pronašao ljubavnicu Vivian, koja radi u lokalu i s kojom se redovito viđa. Sudjelujući u poslovnoj konferenciji u New Orleansu Doug se nađe u striptiz baru i shvati da je na životnoj prekretnici. Upozna mladu striptizetu Mallory (Kristen Stewart) i predloži joj neobičnu ponudu te obavijesti Lois da je odlučio ostati u gradu neko vrijeme.

Prošlo je već dugo vremena od iznenadne smrti Jamesa Gandolfinija, glumca koji je redovno plijenio svojom pojavom kroz gotovo čitavi filmski opus, pa tako “Dobrodošla k Rileyima” nije nikakav izuzetak. Režirao ga je sin Ridleya Scotta, Jake, koji je 2010. godine na Sundance Film Festivalu, na kojem je film premijerno prikazan, primio Grand Jury Prize za najdramatičniji film festivala.

No to nije bila jedina nagrada vezana uz ovu sjajnu dramu – Melissa Leo osvojila je nagradu kritičara na Boston Film Festivalu, a Kristen Stewart (“The Twilight Saga “, “On The Road”) nagradu za najbolju glumicu na Milan International Film Festivalu.

Film je na rapsoredu u 01:30 na RTL2!