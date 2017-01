Još jedna emisija zabavnih zgoda i nezgoda

Ne propustite u 21:10 sati na RTL-u!

Dobro došli u zabavnu emisiju 'Šaljivi kućni video'!

To je onaj divan trenutak kada se nekom drugom nešto dogodi, a vi samo uživate i opušteni ste u vašoj fotelji i gledate kakvih to sve ima ludih ideja, urnebesnih nezgoda diljem svijeta, neobična vozila, još luđe vozače, ali i što se sve to ljudima događa, što oni voli i što pokušavaju!

U večerašnjoj emisiji vas očekuje čitav niz urnebesnih skokova, doskoka, preskoka, puno trčanja, pada s bicikla, pokušalih atletičara i godišnjih odmora prepunih raznih iznenađenja!

