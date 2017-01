Zvijezde našeg programa odlučile se suprotstaviti Donaldu Trumpu!

Glumice i glumci, koji smatraju da novi američki predsjednik ne bi trebao izvršavati tu dužnost, podržali su globalne prosvjede.

Inauguracija Donalda Trumpa iza nas je, ali se dojmovi još uvijek nisu slegli. I dok se novi predsjednik svađa s medijima da 'krivo prenose vijesti o posjećenosti njegove inauguracije', brojke o suprotnim sastajanjima ne lažu.

Naime, diljem svijeta milijuni ljudi okupili su se na mirnim prosvjedima kojima su željeli pokazati da se ne slažu s Trumpovim pristupom. Među brojnim ženama i muškarcima bile su i zvijezde našeg programa,koje zahtijevaju spolnu, rodnu, seksualnu, rasnu i platnu jednakost svih.

Među njima su glumice iz Teorije velikog praska Melissa Rauch i Mayim Bialik, zatim slavni filmski glumci Kevin Bacon i Ben Stiller, a kao što je obećala, na prosvjed je sa suprugom Jasonom Sudeikisom, došla i Olivia Wilde, koju gledamo u Doktoru Houseu.

So proud of my daughter making her voice heard today. #WomensMarch