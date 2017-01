Originalna serija će snimati nove epizode

Jedna od omiljenih televizijskih serija dobit će svoj nastavak!

Popularna serija 'Will i Grace' definitivno se opet okuplja i dolazi na male ekrane, kako je potvrdio NBC. Jedna od omiljenih humorističnih serija dobit će svoj nastavak ove godine. Nakon bezbroj šuškanja i tračanja, odlična glumačka ekipa 'Will i Grace' se okupila krajem prošle godine kako bi pozvala stanovnike SAD-da da izađu na predsjedničke izbore.

Već su i tada svi nagađali te počeli šuškati da su htjeli vidjeti kako će drugi reagirati kada je cijela ekipa na okupu, a NBC je ovih dana objavio zanimljivu najavu kojom se potvrđuje da će Will i Grace, Karen i Jack opet postati dio naše svakodnevnice.

I am thrilled to confirm that #WillAndGrace is coming back to @NBC for the 2017/18 season for 10 eps. VIDEO: https://t.co/L04RivTO8E