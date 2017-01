Ben Stiller surađivao je na nesvakidašnjem projektu

NEŠTO SASVIM NOVO

Radi se o snimanju audioknjige sa 165 drugih glumaca i glazbenika.

Knjiga nosi naslov Lincoln in the Bardo, a iza nje stoji autor George Saunders. Najprije je on sam s producenticom Kelly Gildea krenuo snimati audioverziju svoje knjige, no ubrzo se javila nova ideja.

Saundersa je zanimalo može li priču o patnji američkog predsjednika Abrahama Lincolna nakon smrti sina ispričati tako da svaki lik ima svoj glas. Stvar ne bi bila neobična da u knjizi nema 166 likova, ali ideju je autor uspio ispuniti.

Osim njegovih prijatelja, obitelji i njega samoga, na snimci se može čuti i komičar Ben Stiller, koji je prihvatio poziv jer je to nešto sasvim drugačije od onoga što je do sada radio. Tu su još i Nick Offerman i Meghan Mullaly, Juliane Moore, Susan Sarandon i brojne druge face koje su oduševljene projektom.

Stillera brojni nisu mogli zamisliti u ovom formatu, ali izgleda da je sve prošlo besprijekorno – Lincoln in the Bardo je jedna od najskidanijih audioknjiga u ovome trenutku!

