Anne Hathaway glumi krvoločno čudovište!

NEŠTO SASVIM DRUGAČIJE

Oskarovka je odlučila iskušati i kombinaciju katastrofe i komedije, a komentari su za sada obećavajući.

Anne Hathaway glumi glavnu protagonisticu, ali i antagonisticu u najnovijem filmu Nacha Vigalonda. Njezin lik je alkoholičarka koja se, uništivši vlastiti život, vraća živjeti k roditeljima, gdje se nastavlja opijati s prijateljem iz djetinjstva, kojeg tumači Jason Sudeikis.

U čitavoj pomutnji ona pati od depresije i poremećaja osobnosti tako da u jednome trenutku pada u nesvijest, a nakon što se probudi saznaje za čudovište koje razara Seul. No ni to nije sve – uvjerena je da je ona to čudovište na neki viši, transcendentalni način i da ono oponaša sve njezine pokrete.

Spoj drame, trilera i komedije jedan je od očekivanijih filmova godine, a ujedno i prilika koju Hathaway nije željela odbiti. Dok film ne dođe u kina, slavnu glumicu imate priliku gledati u filmu Alisa u zemlji čudesa, koji je na rasporedu u subotu u 20 sati na RTL-u!