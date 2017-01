Casey Affleck osvojio još jednu nominaciju za zlatnog kipića!

SLAVNA OBITELJ

Manchester by the Sea u naša kina dolazi tek sredinom veljače, a već svi znaju da se radi o odličnom filmu.

Casey Affleck dugo je živio u sjeni starijeg brata Bena, no kako stari, tako se povećava broj njegovih nominacija za Oscara.

Zadnja od njih na njegovu adresu stigla je jučer, i to za film Kennetha Lonnergana Manchester by the Sea u kojem Affleck glumi ujaka koji spletom okolnosti bude određen kao legalni skrbnik svome nećaku. Osim što se teško nosi sa smrti u obitelji, još mu je teže odgajati tinejdžera kojeg gotovo i ne poznaje.

Odličan performans vidi se već u traileru, a sama nominacija Afflecka je razveselila – „Ovo su najbolje moguće vijesti koje jednog glumca mogu dočekati uz jutarnju kavu. Jako sam uzbuđen!“ izjavio je stranim portalima.

Vi ga imate prilike gledati već ovog tjedna na RTL-u i to u filmu Velika krađa nebodera koji je na rasporedu u subotu u 22 sata!