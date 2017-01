Vatrogasci iz Chicaga kojima vatra nije jedini problem!

NAPETA SERIJA

Popularna serija prati profesionalne i privatne živote vatrogasaca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, tj. odjela Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 Ambulance 61.

Nakon smrti vatrogasca Andrewa Dardena, lojalnost članova postrojbe podijeljena je između poručnika Matthewa Caseya, koji vodi Truck Co. 81, i Kellyja Severidea, zapovjednika Squada Co. 3., koji se međusobno optužuju za smrt dugogodišnjeg prijatelja i kolege. Dardenova supruga krivi Kellyja za tragediju, a krivnja poručnika izjeda. No unatoč podjelama, vatrogasci se ujedine kada njihov kolega Christopher Herrmann zamalo smrtno strada. Novak u jedinci je Peter Mills, koji je dodijeljen postrojbi Truck Co. 81. Mills je odlučio krenuti putem svog pokojnog oca, unatoč negodovanju majke. Uz vatrogasce su bolničarke Gabriela Dawson i Leslie Shay, jedine žene u vatrogasnoj postaji. Uz vodstvo šefa Wallacea Bodena, članovi postrojbe svaki dan gledaju smrti u oči, čuvaju jedni druge te nastoje biti uz svoje kolege bez obzira što se dogodilo i koja je cijena spašavanja.

Američka televizijska dramska serija „Chicago u plamenu“, djelo je autora Michaela Brandta i Dereka Haasa (obojica scenaristi „3:10 to Yuma“ s Russellom Croweom i Christianom Baleom i „Wanted“ s Angelinom Jolie i „ Fast and 2 Furious“, filmova koje smo gledali na RTL-u), u siječnju 2014. dobila je i svoj spin-off „Chicago P.D.“, dok je prije nekoliko mjeseci NBC najavio još jednu njenu inačicu „Chicago Med“. U međuvremenu, u Americi je početkom listopada krenula četvrta sezona televizijskog hita „Chicago u plamenu“ s nove 22 epizode.

Kao producenti i izvršni producenti pojavljuju se mnogi iskusni filmski djelatnici, poput Joea Chappellea („Fringe“, „CSI Miami“), Tima Deluca („Law and Order: Criminal Intent“, „Law and Order“), Johna L. Romana („Law and Order: Criminal Intent“), Dicka Wolfa te mnogi drugi, što potvrđuje da se radi o najozbiljnijem televizijskom projektu, koji je već sada postao TV brand za sebe, baš poput svih prije spomenutih serija.

Nominirana u 17 kategorija, na festivalima ASCAP Film and Television Music Awards 2013., Imagen Foundation Awards 2013., 2014., 2015., Online Film & Television Association 2013., People's Choice Awards, USA 2014., 2015. i Prism Awards 2013. i 2015. te Teen Choice Awards 2013, serija je odnijela četiri nagrade – u kategorijama najbolje serije (ASCAP), najbolje TV glumice, Monica Raymund (Imagen Foundation), te pobjedu u kategorijama dramske serije i epizode (Prism).

Glavne uloge tumače Jesse Spencer (znamo ga iz „House“ kao dr. Roberta Chasea) kao poručnik Matthew Casey, Taylor Jack Kinney (glumac i model, kojeg smo upoznali u „U.S. Navy Seal“ i „Zero Dark Thirty“) našao se u ulozi poručnika Kellyja Severidea, Charlie Barrnett tumači bolničara Petera Millsa, Monica Raymund („Lie To Me“, „The Good Wife“) bolničarka je Gabriela „Gabby“ Dawson, Lauren Christine German („Hawaii Five-0“, „Hostel: Part II“) je bolničarka Leslie Elizabeth Shay, Kara Killmer bolničarka Sylvie Brett, Madison Burge bolničaraka Jessica Chilton i brojni drugi.

Serija je na rasporedu svakog vikenda od 22:30 na RTL2!