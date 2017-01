'Ako se pokrene zapisnik i ja ću se upisati kao muslimanka!'

Mayim Bialik jednostavno ne želi pokleknuti od kontriranja Donaldu Trumpu.

Novi američki predsjednik želi otvoriti zapisnik u koji bi se morali upisati svi muslimani i oni koji prakticiraju islam, jer će to državi, kako tvrdi, pomoći da se očuva od terorizma. Brojne glumačke i glazbene zvijezde se ne slažu s tim potezom, a i dio javnosti smatra kako se radi o potezu identičnom onom kojim je Hitler popisivao sve 'manje vrijedne' za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Tako razmišlja i aktivistica Mayim Bialik - 'Ako se zapisnik otvore i ja ću se upisati u njega iako sam židovka i to zbog solidarnosti.' Glumica je objasnila kako ' bi se onda i svi bijeli muškarci trebali upisati u registar jer statistički oni su najveća prijetnja našem društvu - najviše masovnih ubojica su bijeli muškarci!' Naravno da se radi o cinizmu i ironiji, ali jedno je sigurno - Bialik će ispuniti ono što je najavila!

if we're registering people who you think are a threat, register white males too, since most serial killers & mass shooters are white males.