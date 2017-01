Orlando Bloom odlučio promijeniti profesiju!

The Independent

PRONAŠAO SREĆU!

Britanski filmski glumac se odlučio za neke promjene u svom životu.

Slavni glumac Orlando Bloom je čvrsto odlučio da je došlo vrijeme za promjenu te napravio novi skok u svom životu! Glumac se najviše proslavio zahvaljujući ulozi Legolasa u Gospodaru prstenova, ali ga većina ljudi pamti i po ulozi Willa Turnera u Piratima s Kariba, princa Parisa u Troji i Balinda se Ibelina u Kraljevstvu nebeskom.

Bloom je iznenada odlučio promijeniti profesiju i postati predavač. Kako otkriva Times, legendarni glumac će podučavati 11- godišnju djecu o glumi u dramskoj školi „Cheadle Hulme“ u Manchesteru. Bloom će učiti učenike o ponašanju na sceni te govornim izražavanju. Učenici dramske škole će učiti kako izbjeći strah u javnim govorima, razvijati će samopouzdanje, socijalne vještine, slobodnije izražavanje u javnosti, što će im također doprijeti boljem snalaženju prilikom razgovora za posao ili upisa na fakultet.

Orlandov trener vokalnih sposobnosti Patsy Rodenburg je kreirao ovaj novi kolegij u dramskoj školi, te kako priznaje, odabrao je Blooma za učitelja jer smatra da će on uljepšati sate djeci zahvaljujući mnogobrojnim anegdotama iz Hollywooda, a i to će dodatno poboljšati reputaciju same škole.

