Walt Disney ipak nije zamrznut na samrti!

OVO ZASIGURNO NISTE ZNALI

'Tata' crtanih filmova koje obožavamo i dandanas bio je uistinu poseban.

Na prvi spomen crtića svima na pamet pada Walt Disney. Mi vam o njemu donosimo zanimljive činjenice koje su vam vjerojatno promakle!

Mickey Mouse je zaštitni znak Disneya, ali on se ispočetka nije tako zvao. Naime, kada ga je osmislio, Disney ga je nazvao Mortimer i on se u nekoliko prvih epizoda uistinu tako zvao. No Disenyeva supruga Lillian ga je uspjela nagovoriti da omiljenom liku promijeni ime u Mickey kako bi ono bilo prepoznatljivo i blisko djeci. Srećom da je Disney poslušao suprugu!

Mit o tome da je njegovo tijelo smrznuto kriogeničkim putem je laž – magazin Snopes otkrio je kako je njegovo tijelo pokopano s visokim počastima. Osim toga, postupak zamrzavanja klinički mrtve osobe prvi put se odvio tek mjesec dana nakon Disneyeve smrti. Walt Disney je i prvak kada su u pitanju prestižni zlatni kipići - između 1932. i 1969. godine osvojio je 22 Oscara a sveukupno je sakupio 59 nominacija.

Disenyeve zadnje riječi do danas su ostale misterij - prije smrti, koju je prouzročio rak pluća, Disney je napisao 'Kurt Russell'. Glumac ni sada ne zna što bi to trebalo značiti – on je u to vrijeme bio glumac u njegovom studiju, ali nije postigao veliku slavu, već mu se Hollywood divio desetljećima kasnije.

Gotovo punih 20 godina, od 1928. do 1947. sam Disney davao je glas omiljenom mišu. Nakon njega tu odgovornost i čast preuzeo je Englez Jimmy MacDonald.

Njegov klasik Knjiga o džungli gledajte u subotu u 20 sati!