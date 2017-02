Glasajte za Večernjakovu ružu!

Na RTL-u su, baš kao i prošle godine, ruže procvijetale znatno prije službenog početka proljeća. Riječ je o Večernjakovim ružama, a RTL ove godine broji četiri nominacije za tu prestižnu nagradu koja se dodjeljuje najboljima iz televizijskog i glazbenog svijeta.

U kategoriji za TV osobu godine nominiran je Zoran Šprajc, koji je baš za tu kategoriju prošle godine iz zagrebačkog HNK otišao sa statuom ruže. Ponovljena nominacija dokaz je da osebujnost i originalnost voditelja RTL Direkta i dalje nalaze put do publike i struke.

Svoj pečat dao je i emisiji RTL Direkt koja je pak nominirana u kategoriji na najbolju TV emisiju, ali Šprajc neumorno ponavlja kako uspjeha te emisije ne bi bilo bez njegovih urednica Mojmire Pastorčić i Danke Derifaj te vrijedne ekipe novinara, snimatelje i tehničara.

Večernjakova ruža smiješi se i glumcu Aleksandru Cvetkoviću koji je nominiran za najbolje glumačko ostvarenje i to za ulogu Maksa u seriji „Prava žena“. U seriji glumi producenta koji gazi sve pred sobom ne bi li došao na mjesto glavnog urednika, no pohlepa ga umjesto na poslovni tron odvede do psihijatrijskog liječenja. Cvetković, koji je svoju glumačku vrijednost dokazao i na stranom tržištu, ulogom „luđaka“ potvrdio je svoju briljantnost.

U istoj kategoriji nominirala je i doajenka hrvatskog glumišta Elizabeta Kukić. Lik tete Ruže, peterostruke udovice i stručnjakinje za muško-ženske odnose u seriji „Prava žena“ najomiljeniji je lik, a njezine britke dosjetke odlične su životne poruke.

Svim našim nominiranima želimo sreću, a od 27. siječnja za njih ćete moći glasati putem telefonskih poziva, SMS-a i slanjem kupona, no o tome ćete biti obavješteni kada Večernji list službeno objavi proceduru glasanja.

Dobitnici Večernjakove ruže bit će proglašeni 31. ožujka!



