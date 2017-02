Doris Pinčić Rogoznica slavi prvu Michelinovu zvijezdu u Hrvatskoj!

'ŠTO TI NOSIŠ NA POSAO?'

Dok se naša lijepa voditeljica pohvalila svojom užinom, ali i ručkom koji nosi u posudama na posao, upitala je druge ljude, vjerne pratitelje Facebook stranice Narodnog radija, što oni nose za ručak, čiji su nas komentari nasmijali.

Jedno je sigurno! Najbolja smo turistička destinacija – možda i u svijetu. Ne samo da je prvi restoran dobio Michelinovu zvijezdu, nego je njih još 24 uvršteno u preporuku uglednog vodiča. Michellinova zvijezda je ono što svaki chef potajno priželjkuje u svojoj karijeri, a prva u Hrvatskoj je otišla u restoran Monte u Rovinju.

Zahvaljujući njihovom profesionalizmu, naša lijepa voditeljica Doris Pinčić Rogoznica je odlučila na svoj način proslaviti njihovu zvijezdu. Obratila se svojim vjernim slušateljima i upitala ih što oni nose u svojim posudama za ručak na posao. Neki su nas komentari uistinu nasmijali!

Jedan dio slušatelja ujutro voli pojesti voće ili zobene pahuljice, a drugi dio se prisjetio domaćih kobasica, osušenog i dimljenog špeka uz domaći kruh. Čega su se sve prisjetili vjerni pratitelji i slušatelji Narodnog radija, pogledajte sami u komentarima priložene fotografije.

Kako do Michellin zvjezdica?

Sve je počelo davne 1899. godine kada je objavljen prvi broj Michelinovog vodiča francuskog industrijalista Andre Julesa Michelina, koji je zajedno sa svojim bratom Edouardom osnovao tvrtku Michelin, danas, najveći svjetski proizvođač guma.

Zahvaljujući Michelinovom vodiču, vozači su znali gdje mogu natočiti gorivo, popraviti svoj automobil, ali i u kojim gostionicama se može dobro pojesti i popiti. S vremenom je njihov vodič postao 'gurmanska biblija', a danas se smatra najznačajnijim i najboljim vodičem restorana i vrhunskih kuhara.

Svaki restoran može osvojiti jednu do tri zvjezdice, no to ovisi o mnoštvu uvjeta serviranom na tanjuru. Zvijezdu će dobiti onaj restoran s najboljom kuhinjom, bez obzira na vrstu kuhinje, odnosno, bitna je kvaliteta servirane hrane. Michelinov inspektor ocjenjuje restorane tako što u tajnosti dođe u restoran, te pomno prati sve što se u njemu događa, pritom pazeći na bitne stvari poput kvalitete sastojka u hrani, vještini pripreme hrane i kombinaciji začina, stupnju kreativnosti, postojanosti kvalitete hrane, ali i pristupačnosti cijene. Michelin nagrada je uistinu prava rijetkost, ali svakako velika čast u svijetu gastronomije!