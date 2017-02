Nevjerojatna priča s Judeom Lawom koja će vam zalediti krv u žilama!

TV PREMIJERA

Dat će vam drugu šansu, ali ona će vas skupo stajati.

Godina je 2025. Životni vijek je produljen i mnogi životi spašeni su zahvaljujući sofisticiranim i skupim mehaničkim organima koje proizvodi kompanija poznata kao The Union. No, ukoliko ne plaćate račune koje vam ona ispostavlja, može vam uzeti organ, bez obzira što će to značiti vašu smrtnu presudu. Remy (Jude Law) i njegov partner Jake Freivald (Forest Whitaker) smatraju se najboljim ljudima kompanije. No Remyjeva supruga Carol (Carice van Houten) protivi se poslu koji on radi, vjerujući da je loš uzor svome sinu. Jednog dana, kada Remy doživi srčani udar, naći će se listi kompanije za koju radi. Istina, naći će se na prioritetnoj listi za transplataciju, ali s istovremeno velikim dugom.

Život ima cijenu, novac i biznis su iznad svega, a čovječnost i samilost ne postoje – mračna dehumanizirana budućnost, u kojoj korporacije beskrupulozno zarađuju, a nasilje - ako je društveno odobreno, tada je opravdano – slika je radikalne verzije sadašnjosti, portretirana u ovom izvrsnom znanstveno-fantastičnom trileru nastalom prema romanu i viziji „The Repossession Mambo“ Erica Garcije. Glavne uloge ponijele su velike zvijezde Jude Law, Forest Whitaker i Liev Schreiber, u odličnom filmu koji direktno udara i kritizira današnje društvo.

Film je na rasporedu u 22:50!