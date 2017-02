Francuski humor koji jednostavno morate pogledati!

JUHA OD KUPUSA

Jednog dana kada nas posjete izvanzemaljci, ostat će zadivljeni našim ponašanjem i… juhom od kupusa.

Claude Ratinier (Louis De Funès), poznatiji kao Le Glaude, živi na maloj farmi nedaleko svog dugogodišnjeg prijatelja Francoisa Chérasse (Jean Carmet), poznatijeg kao Le Bombé. Njih dvojicu mještani znaju kao posljednje iz stare garde jer žive kao da suvremeno društvo ne postoji. Prijatelji dane provode napijajući se i jedući juhu od kupusa, a noći puštajući „vjetrove“. Jedne noći njihovo glasno “puštanje vjetrova” privuče pažnju izvanzemaljca (Jacques Villeret) s planeta Oxa.

Predzadnji film koji je snimio kultni francuski komičar Louis De Funès urnebesna je komedija iz 1981., „Juha od kupusa“, koja nam pokazuje svu lucidnost i genijalnost redatelja Jeana Giraulta, koji nam je donio čitav filmski serijal o žandarima i njihovima avanturama („The Troops of St. Tropez“, „The Troops in New York“, „The Troops get Married“ etc…) i Louisa De Funèsa, koji je tumnačio lik glavnog žandara LudovicaCruchota u istom serijalu o francuskim policajcima.

Legendarni dvojac posljednji put je surađivao upravo u “Juhi od kupusa”, koja je istovremeno luckasto djelo te, neki će primijeti, posveta jednog te kritika drugog načina života, ali prije svega priča od neraskidivom prijateljstvu te povrh svega, nevjerojatno smiješan film i nezaobilazan klasik.

