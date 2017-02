Sve tajne se s vremenom doznaju, no njezine su trebale ostati iza zrcala!

IZA ZRCALA

Mračan triler koji graniči s hororom večeras vas čeka na RTL2!

Mlada studentica Nina (Erin Cahill) živi sa svojim roditeljima. Otac Nicholas (Thaao Penghils) pravi je brižni tata, a majka Marry (Kelly LeBrock) popularna glumica. Naizgled se čini kako ovoj obitelji ništa ne nedostaje te kako vode jedan skladan obiteljski život, barem koliko im to dopušta Marryna popularnost. No jednog dana Nina otkrije tajni prolaz skriven iza zrcala u kupaonici, a taj prolaz vodi do mnogih tajni i misteriozne prošlosti njezine obitelji koja joj se neće svidjeti.

Odličan “Iza zrcala” Stephena Eckelberryja na tragu je napetih i misterioznih Hitchcockovih filmova, što je sigurno najbolja moguća preporuka. Zagonetni film o ubojstvu i disfunkcionalnoj obitelji reprezentativni je primjerak nezavisnih filmova, koji među svojom produkcijom doista skrivaju filmske dragulje poput ovog. Duhovit, pun iznenađenja - općenito inteligentno osmišljen i još bolje realiziran, ovaj film misterija ima i odličani cast - Kelly Le Brock („The Woman in Red“) i Erin Cahil, u filmu koji će vas više nego ugodno iznenadati.

