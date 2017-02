Sarah i Patrick u potrazi za malom kućicom od 14 kvadrata, dok su njihovi roditelji protiv toga

'Kućica iz snova' ne propustite u 14:05 sati!

Što manje ulože u kućicu iz snova, više će imati za svoj epustolovine.

Avanturisti Patrick i Sarah Romero su bračni par iz Salt Lake Cityja, koji vole putovati.

- Patrick me unapređuje tako da me potiče na nove izazove! – otkrila nam je Sarah te ističe da pustolovna osoba, no Patrick je ipak taj koji ju potiče da iskuša stvari koje ona inače ne bi sama.

Sarah i Patrick vode videotvrtku i uštjedjeli su dovoljno za kupnju svog prvog doma, te su tu vijest prvo priopćili Patrickovim roditeljima.

- Znam da ste si dragi, ali 14 kvadrata je veoma malo. Kako se planirati ne izluditi? – upitala ih je Patrickova majka.

Njih dvoje to previše ne dira jer kako kažu, što više ulože u kuću, to će manje imati za svoje pustolovine. Oni imaju svoj cilj, vole se, ali i vole putovati. Upravo to im je glavni motiv za kupnju malenog doma!

Ne propustite novu emisiju o Sari i Patricku u 'Kućici iz snova' u 14:05 sati, samo na RTL-u!