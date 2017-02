'Mislim da je Donald Trump zaljubljen u mog bivšeg dečka!'

NAJBOLJA JE ŠALA NA VLASITTI RAČUN

Kristen Stewart otvorila je Satruday Night Live s sasvim neobičnom pričom.

Prije osam godina Kristen Stewart i Robert Pattinson glumili su par u Sumraku, ali bili su par u stvarnom životu. Par godina kasnija njihova veza je pukla a za tu činjenicu se 'ulovio ' i sadašnji predsjednik Donald Trump!

Naime, on je 11 puta spomenuo njihov prekida u svojim tweetovima govoreći kako je 'Stewart prevalila Pattinsona i kako on zaslužuje puno bolje.'. Glumica je sve to uzela s dozom ironije komentirajući –'Čini mi se da predsjednik ne mrzi mene, pa on je zaljubljen u mog tadašnjeg dečka!'

Glumica je otvoreno nastavila o svojoj homoseksualnosti: 'Ako mu ni tada nisam bila draga, sigurno mu se ne sviđam ni ti sad, jer sam, ono, totalno gej!' na što je dobila veliki pljesak publike.

Čitav monolog pogledajte ovdje:

Sumrak sagu: Mladi mjesec gledajte ove subote u 21:40 na RTL-u!