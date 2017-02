Iako mu nije problem oduzeti život, gledatelji su uvijek na njegovoj strani!

PONOVNO NA RTL2

Serijski ubojica sa srcem i stilom, koji uzima živote najgorim zločincima bez straha i dvoumljenja, danju je predani detektiv, a noću strah i trepet zločincima kojima presuđuje mimo zakona. On je Dexter.

Kako je moguće da čovjek zadužen za rješavanje najtežih zločina u Miamiju iste zločine čini noću u vlastitom aranžmanu? Što se događa kada serijski ubojice postanu lovina? Gdje je granica između ubojice i klasičnog policijskog heroja koji hvata najgore kriminalce? Temeljen na neodoljivoj uspješnici "Darkly Dreaming Dexter", romanu Jeffa Lindsaya, Dexter je neuobičajena kriminalistična serija s primjesama trilera u kojoj naslovnu ulogu glumi Michael C. Hall, gledateljima poznat iz jednako neuobičajene i uspješne crnohumorne serije „Dva metra pod zemljom".

Dexter Morgan ostao je siroče i kad je imao četiri godine usvojio ga je policajac Harry (James Remar) koji je rano prepoznao njegov ubilački nagon te njegovu zlu ćud odlučio preusmjeriti u dobre svrhe. Dexter postaje stručnjak za forenziku i radi za policiju Miamija. No noću je serijski ubojica s razlogom, koji hvata i ubija zločince koji su iznad zakona ili su zbog nekog pravosudnog propusta ostali na slobodi. On je cijenjeni član policijske zajednice, savršeni džentlmen kojemu su djeca, zbog njegove osobne tragedije, jedina slaba točka i nije ga teško zavoljeti.

Međutim, njegov nagon za ubijanjem je nezaustavljiv i mora se truditi razviti emocije koje ne osjeća. Pritom mu nije lako zadržati sliku brižnog i socijalno odgovornog ljudskog bića. On će s jednakom predanošću šarmirati svoje kolege na poslu, pokazati naklonost svojoj stalnoj djevojci Riti Bennet (Julie Benz) i njezinoj djeci koja ga obožavaju, ali i raskomadati žrtvu te je zamotati u plastičnu vreću. Rita je sve što Dexter traži u ženi - emotivno slomljena i seksualno nezainteresirana. S mentalnim ožiljcima iz prošlog braka, Rita se bori za svoje dvoje djece i zajedno s Dexterom pokušava stvoriti osjećaj za normalno u često potpuno iskrivljenoj svakodnevici. Dexter će utjehu naći u svojoj sestri Debri Morgan (Jennifer Carpetner), koja će sumnjati u njegov pravi identitet i u svojem partneru Angelu Baptisti (David Zayas), koji nije krvožedan poput njega, ali cijeni umjetnost ubijanja.



Michael C. Hall rođen je u Sjevernoj Karolini, a u New York je došao s diplomom glumca koju je dobio u sklopu programa njujorškog sveučilišta. Uspješan je kazališni glumac, a u biografiji nalazimo odigrane uloge u gotovo desetak off-broadwayskih predstava, uključujući "Macbeth" i "Cymbeline" na njujorškom festivalu Shakespearea, kao i u predstavama "Timon of Athens", "Henrik V", "The English Teachers" i "Corpus Christi". Pojavio se i u predstavi "Skylight" u Mark Taper Forumu u Los Angelesu. Na Broadwayu je glumio voditelja programa u "Cabaretu" prije nego što je dobio prvu televizijsku ulogu u seriji " Dva metra pod zemljom". S Umom Thurman i Benom Affleckom glumio je u znastveno-fantastičnom filmu „Paycheck". Julie Benz, koja glumi Dexterovu djevoju Ritu, ne zaostaje s impresivnom filmografijom. Glumila je u filmovima i serijama poput „Slagalica strave 5" (2008.), "John Rambo" (2007.), "8 mm" (2005.), "Oteti" (2002.), "George iz đungle" (2003.), "Jawbreaker" (1999.), "Roswell" i mnogim drugim, od kojih je najuspješniji film "Bolje ne može" s Jackom Nicholsonom. Za ulogu u "Dexteru" 2006. godine dobila je nagradu Golden Satellite Award. Benz je najpoznatija po ulozi zle vampirice Darle u seriji "Buffy - ubojica vampira".

Ova kriminalistična drama vodi nas duboko u mračni um serijskog ubojice i prisiljava gledatelje da se bore s etičkom dilemom dok pokušavaju razlučiti dobro od lošeg. Koliko puta smo ostali razočarani dvojbenim sudskim osudama? Koliko puta su silovatelji, ubojice i pedofili ostali na slobodi ili dobili male kazne i tako dobili priliku da ponove zločin? Koliko puta smo poželjeli da sami presudimo onima koji su učinili najteže zločine? Tko određuje mjeru pravde i kazne? Upravo će ova pitanja biti na razmatranju dok će gledateljstvo nestrpljivo iščekivati nove nastavke „Dextera". Možda ćemo tada dobiti žuđeni odgovor mora li se pravda ponekad zadovoljiti zločinom i ubojstvima koje zaslužuju najstrožu osudu i sudski progon. U slučaju Dexterovih aktivnosti presuda bi mogla biti u najmanju ruku šokantna. Serija je nagrađena s 14 prestižnih nagrada ("Emmy", "Saturn Award", "Silver Award", "TCA Award"...) i 29 nominacija ("Zlatni globus", "Emmy", "Alma Award", "Eddie", "Artios", "Edgar"... )

Vi je imate priliku gledati večeras na RTL2!