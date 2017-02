Top.HR slavi treći rođendan!

Nova era popularne glazbene emisije!

Glazbena emisija i ove će godine predstaviti najbolje što glazba scena može ponuditi.

Na današnji dan prije točno tri godine, Ana Miščević i Dorijan Klarić u panici su trčali RTL-ovim hodnicima sa scenarijem za prvu epizodu Top.HR-a, emisije koja je imala težak, ali uzbudljiv zadatak - vratiti aktualnu domaću glazbu u televizijski eter! Danas, nakon tri godine i više od 160 odrađenih emisija, sa zadovoljstvom gledaju na vrijeme koje su proveli u šarenom studiju, družeći se s najvećim glazbenim zvijezdama regije.

"Smijeh do suza, pozitivna energija i puno talentiranih ljudi oko nas - to su mi prve asocijacije na naše prve tri godine! Mi smo mala emisija s velikim srcem, i to se vidi na svakom našem snimanju - tko je bio, znat će o čemu pričam", kaže urednik emisije Dorijan Klarić, koji punom parom priprema nova iznenađenja za ljubitelje smijeha, Top.HR-a i glazbe općenito.

"Nakon tri godine, vrijeme je za novo ruho i nova iznenađenja. Marljivo radimo na redizajnu te uvodimo brojne novosti kojima ćemo sigurno proširiti našu vjernu publiku", zagonetno će Dorijan.

U redizajnu mu, naravno, pomaže i suvoditeljica Ana Miščević, ponosna na činjenicu da su s glazbenom emisijom u nepredvidljivom televizijskom svijetu "izdržali" pune tri godine. "Kad uživaš, vrijeme brzo prolazi! Ove tri godine doista su proletjele, a ja se osjećam kao da smo Dorijan i ja jučer prvi put ušli u studio i oživjeli Top.HR. Jedva čekam naše novo poglavlje", uzbuđeno će Ana.

Inače, Top.HR je u tri godine emitiranja donio više od 300 glazbenih premijera, ugostio oko 150 renomiranih glazbenika, kao i imena čije vrijeme tek dolazi. U suradnji s Hrvatskom diskografskom udrugom emisija je dvije godine zaredom nagradila najuspješnije glazbenike, a mnogi pamte i nezaboravne prijenose Ultra Europe festivala iz Splita. Priča se nastavlja, a "nova era Top.HR-a" u eteru bi trebala osvanuti za nekoliko tjedana!