Poseban rođendan za mališana Donata!

E, to ti je rodjendan pravi-kad ne stignes ni slikati ni objavljivati na drustvenim mrezama(pa lovis mutne slike od bake),kad pola Dalmacije dodje u Zagreb, kad 3 dana slavimo, jedemo, pijemo,pusemo tort(u)e, kad nagovorimo cak i naseg dida,morskog covika, da ode u toplice i pritom ga odusevimo izborom (�), kad se podsjecamo koliko smo sretni sto si bas nama stigao andjele nas ❤❤❤ @aquaevivae hvala na svemu-rodjendan za pamcenje � #trecirodjendan #proslavaprva #volimdonebapanatrag #aquavivaekrapinsketoplice

A photo posted by Doris Pinčić Rogoznica (@dorispincicrogoznica_doda) on Feb 11, 2017 at 1:15pm PST