S ulice je ušetala u njegov život i ukrala mu srce!

'ZGODNA ŽENA'

Jedan od najpoznatijih ljubavnih filmova večeras na RTL-u!

Edward (Richard Gere) je bogati biznismen kojemu je specijalnost preuzimanje kompanija i njihova rasprodaja. Na poslovnom putu u Los Angeles, tražeći put prema Beverly Hillsu on se zabunom nađe na Hollywood Boulevardu, na kojem susreće prostitutku Vivian Hard (Julia Roberts) koja pomisli da je Edward u potrazi za dobrim provodom. No on samo želi da mu Vivian pokaže Los Angeles. Očaran njome, on joj ponudi da provede noć u njegovom apartmanu, u kojem je iznenadi šampanjcem i cvijećem. Idućeg jutra predloži joj da ostane s njim cijeli tjedan i da ga prati na društvenim događanjima.

Klasik romantičnog žanra, “Zgodna žena” jedna je od najvećih romantičnih komedija svih vremena, gotovo bajkovito ostvarenje u kojem je Julia Roberts ostvarila ulogu karijere ili barem, u najmanju ruku, nastup po kojemu se kao glumica najviše pamti. Za prikazano je osvojila Zlatni globus te bila nominirana za najbolju glumicu na Oscarima. Richard Gere, kao beskrupulozni poslovni čovjek koji se zaljubljuje preko ušiju, djeluje kao princ na bijelom konju, u filmskom hitu u kojem zajedno s Roberts toliko dominira da se ne možemo uopće sjetiti role sjajnog Jasona Alexandera („Seinfeld“) u sporednoj ulozi.