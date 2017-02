Tražite savršenu ljubavnu pjesmu za danas? Natalie Portman ima odličan prijedlog!

ZA SVE ZALJUBLJENE

Prisjetili smo se pjesme koja je prije gotovo pet godina oduševila ljubitelje glazbe, ali i lijepe glumice.

Kada je u pitanju glazba Paula McCartneya – u Beatlesima ili tijekom solo karijere, svi se slažu da se radi o genijalno promišljenoj kompoziciji.

Na svom 15. solo albumu Kisses On The Bottom glazbenik je kao prvu pjesmu stavio 'My Valentine', na kojoj mu je gitarističku dionicu svirao Eric Clapton. Dakle, što može biti bolje od dva glazbena velikana u jednoj pjesmi? Kada im se pridruži jedna od najpoznatijih holivudskih glumica, naravno!

Natalie Portman na znakovnom jeziku je 'otpjevala' predivnu sporu baladu koja i dandanas dobiva pozitivne komentare i jedna je od voljenijih 'novih' valentinovskih pjesma.

Stoga, ako ste tražili nešto romantično za večeru uz svijeće i prigušeno svjetlo, ovo je naš prijedlog!

Portman gledajte u filmu Bez obaveza u nedjelju, 22 sata!