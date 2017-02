Robert Pattinson predstavlja 'The Lost City of Z' u Berlinu!

NOVI FILM

Berlinale je uvijek uvod za Oscare - i on to dobro zna!

Kada snimite sagu kao što je Sumrak možete biti sigurni da će vas fotoreporteri pratiti svugdje! Robert Pattinson i Tom Holland 'uhvaćeni ' su na aerodromu Heathrow prilikom ukrcavanja na let za Berlin.

Njihov film prikazivat će se na Berlinaleu, a glumci će odgovarati na pitanja obožavatelja i novinara. To će ujedno biti i prvo europsko prikazivanje filma The Lost City of Z, no karte su dobili samo odabrani – generalna premijera je sredinom travnja.

Još jedna zvijezda filma, Charlie Hunnam, poznat po ulozi u Sinovima anarhije nije putovao zajedno s kolegama stoga je za pretpostaviti da on film neće predstavljati u Berlinu. Kako bilo, Pattinson je dovoljno velika zvijezda da sam može preuzeti tu zadaću na sebe.

Vi ga gledajte u Sumrak sagi: Pomrčina u petak na RTL-u!