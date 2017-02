Neil Patrick Harris konačno surađuje sa svojom velikom ljubavi!

PONOVNO NA KAZALIŠNIM DASKAMA

O kome ili bolje rečeno o čemu se radi saznajte u nastavku!

Radi se o magiji, naravno! U suradnji s Werner i Gary Goddard Entertainmetnom i Prediction Productions slavni glumac iz Kako sam upoznao vašu majku osmislio je mađioničarsku predstavu!

Harris je oduvijek bio veliki zaljubljenik u mađioničarske trikove i mistiku cijelog akta stoga je pristao pridružiti se predstavi In and Of Itself. Radi se o desetotjednom projektu u kojem će umjetnik i mađioničar Derek DelGaudio nastupati prema smjernicama slavnog glumca. Točka će se temeljiti na raznim iluzijama, vjerovanju u magiju i raznim optičkim varkama. Harris je poznat kao odličan zabavljač stoga ne sumnjamo da će svi nastupi u kojima on ima svoje prste biti odlični!

