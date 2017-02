Direktor tvrtke otkrio pravu istinu!

'Šef na tajnom zadatku' u 10:40 samo na RTL-u!

Sve više šefova traži radikalne načine da se povežu s radnicima kako bi saznali što se događa u njihovim tvrtkama!

U današnjoj emisiji imat ćete priliku upoznati predsjednika i direktora korporacije Unifirst, jednog od najvećih proizvođača radne odjeće i odora. On će se predstaviti kao Mike Daniels, bivši vlasnik dućana koji se vraća među radnike. Naravno, nitko od zaposlenika neće znati da je to on!

Ovaj će direktor tvrtke zamijeniti svoj luksuzni džip i makete vlakića, koje posjeduje, šivaćim strojem i industrijskom perilicom, radeći među radnicima. Cilj mu je otkriti što treba popraviti u poslu! Otkrit će anonimne heroje koji doprinose uspjehu posla.

Kako će njegovi radnici reagirati kad saznaju da je on doista šef, ne propustite saznati u 10:40 samo na RTL-u!