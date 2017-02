Pogledajte dvojnika poznatog 'prijatelja' Davida Schwimmera!

Iako je emitiranje popularnog sitcoma završilo prije 13 godina, brojni i dalje pamte poznato lice!

Voljeli ga vi ili ne, Ross iz 'Prijatelja' imao je prilično zabavne dijaloge i generalno je bio jedan od najzanimljivijih u poznatoj ekipi. Glumac se nakon serije bacio u druge projekte, ali i dandanas ga najčešće prepoznaju kao lika iz zabavnog sitcoma. Već dugo znamo kako internet može biti čudno mjesto, a Twitter je zasigurno prvak u neobičnim situacijama. Tako je korisnik pod imenom Gillian objavio fotografiju mačke uz komentar ' moja mačka je tako ružna.' I dok su jedni komentirali kako su mačke genijalna stvorenja i nikad ne mogu biti ružne, drugi su zamijetili neobičnu sličnost s poznatim 'prijateljem'.

my cat is so ugly pic.twitter.com/m2Ss4n3uAb