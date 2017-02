Edward Cullen iz 'Sumraka' sve šokirao svojim novim izgledom!

PRONAŠAO INSPIRACIJU!

Mislili smo da nas glumac ne može više iznenaditi, no izgleda da smo se prevarili.

Engleski glumac Robert Pattinson opet je šokirao obožavatelje svojim novim izgledom! Pattison je bio u Njemačkoj, na promociji svog novog filma 'Izgubljeni grad Z', na koju se odlučio odjenuti totalno drugačije nego inače.

Naime, Roberta pamtimo po sportskim kreacijama, no ovog se puta Robet odlučio za elegantni stil. Naime, glumac je imao elegantni sivo-crni, poput Ombre, Dior kaput. Slojevitu crnu dolčevitu je skombinirao uz crne kožne hlače. Jednostavne hlače, glumac je uvukao u čizme koje su napravljene od teleće kože. Izgled je bio u skladu s njegovom ulogom u samom filmu, u kojem on glumi zločestog dečka, no ovog je puta odrastao! Nas je oduševio ovom modnom kreacijom!

Pattinson se najviše proslavio ulogom Edwarda Cullenda u filmu 'Sumrak: Pomrčina', kojeg imate priliku pogledati 17. veljače u petak u 23:15 sati, samo na RTL-u!