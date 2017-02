Pogledajte (bivši) dom Jona Cryera

Predivna vila bila je dom brojnim velikim filmskim imenima.

Los Angeles je poznat po predivnim građevinama, skupim lokacijama i još skupljim susjedima. Hollywood Hills lokacija je i ove kuće, izgrađene u tzv. Tudor stilu 1930-ih godina. Ona je autorsko dijelo dizajnera i arhitekta Franka W. Greena, koji je na njoj radio pune dvije godine.

Od tada su u njoj živjele brojne poznate face – od Dracule Bele Lugossija, Kathy Bates do zvijezde serije Dva i pol muškarca, Jona Cryera. On ju je nedavno ponovno stavio na tržište, i to za gotovo tri milijuna dolara.

Onaj koji 'iskešira' pozamašnu svotu živjet će u zdanju s kaminom, velikom knjižnicom, originalnim pločicama, vrtom, vodopadom i prostorom za spa. Tu su i tri velike spavaće sobe, četiri kupaonice kao i brojne terase i balkoni.

Cryjera i dalje gledajte na RTL2!