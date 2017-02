Jessica Biel posjetila je Njujorški tjedan mode i oduševila svojom kombinacijom!

UVIJEK U MODI

Klasično, ženstveno i seksi!

Jedna od najiščekivanijih revija na New York Fashion Weeku je ona modnog znalca Ralpha Laurena. To dobro zna i Jessica Bieel, koja se družila s Deepikom Padukone, Emmy Rossum i ostalim damama, i to u prvom redu.

'Moje cure i ja često komentiramo kako bi se neka trebala udati ovdje, ova vila je predivna.' Laurenovi ljudi sve su ukrasili pravi cvijećem i robotičkim leptirima koji su cijelom showu davali na kvaliteti.

Biel je izgledala besprijekorno u čipkastoj haljini visoka ovratnika s nestašnim šiškama i prekrasnim osmijehom na licu. Nama se sviđa, što vi kažete? Lijepu glumicu gledajte ovog vikenda u filmu Blade: Trojstvo na RTL-u!