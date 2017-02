Nikad ne znaš koga ćeš poljubiti!

PRIČA INSPIRIRANA BAJKOM BRAĆE GRIMM!

Svatko zna priču u kojoj princeza pronalazi pravu ljubav svog života kada poljubi žapca koji se čarolijom pretvara u zgodnog princa, no ovo je drugačija priča!

RTL vam donosi najljepšu ljubavnu priču ikad isrpičanu!

Vanda Winter posudila je glas mladoj ženi iz New Orleansa koja će napućiti svoje usne kako bi poljubila žapca. Ron Clements i John Musker, tvorci klasika Mala sirena i Aladin, te skladatelj, dobitnik Oscara, Randz Newman ispričat će vam prekrasnu romantičnu priču, naravno, onu priču koja baš kao i u svakoj bajci ima sretan kraj!

Krojačica Eudora svojoj kćeri Tiani i njezinoj prijateljici Charlotte La Bouff čita priču o princezi i žapcu. I dok Charlotte misli kako je priča romantična, Tiana nikada ne bi poljubila žabu. Godine su prošle i Tiana je odrasla u lijepu ženu, kuharicu po struci koja radi dva posla, no ne uspijeva nikako zaraditi dovoljno kako bi otvorila vlastiti restoran. U međuvremenu, princ Naveen stiže u New Orleans nakon što su mu roditelji uskratili nasljedstvo te se nada naći bogatu suprugu, a Charlotte se čini kao savršena prilika. No Naveena i njegovog slugu Lawrencea začara voodoo vrač, doktor Facillier. Naveen postane žaba, dok sluga, zahvaljujući posebnom medaljonu, svima izgleda poput princa.

Najljepšu priču "Princeza i žabac", ne propustite pogledati večeras u 20 sati, samo na RTL-u!