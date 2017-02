Jack Black u novom filmu Gusa Van Santa?

VELIKI POVRATAK?

Ako je vjerovati glasinama, naravno.

Šuška se, naime, da će holivudski šaljivđija glumiti u filmu Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot. Black će navodno glumiti uz Joaquima Phoenixa, Rooney Maru i Jonaha Hilla, što je, moramo priznati, sasvim neobična ekipa na jednome mjestu.

Film će se temeljiti na autobiografiji crtaća stripova Johna Callahana čiji je osobni i profesionalni život obilježila prometna nesreća zbog koje je ostao paraliziran sa svega 21 godinom.

Iako službene informacije još uvijek nisu dostupne, šuška se da film u kina dolazi krajem ove godine. Do tada Jacka Blacka gledajte idućeg četvrtka u filmu Gulliverova putovanja na RTL-u!