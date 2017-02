Shia LaBeouf nastavlja svoju akciju 'He will no divide us'

GORLJIVI AKTIVIST

Nakon što je njujorški Muzej pokretnih slika prekinuo suradnju s poznatim glumcem i kolegama oni su pronašli svoje novo sjedište.

Kazalište El Rey u New Mexicu u državi Albuquerque od nedavno je novi dom anti-Trumpovskog prjekta kojeg je slavni glumac pokrenuo uz Rönkkö & Turnera. Live stream u kojem 24 sata na dan netko od aktivista ili prolaznika stoji ispred kamere i mantra ' He will not divide us' ukinut je u New Yorku ali i prije toga je doživio veliki medijski publicitet. LaBeouf je u priopčenju na službenoj stranici prozvao Muzej pokretnih slika nazvavši ih 'ne predanima suradnji te politički nekorektnima.' Gumac je u jednome trenutku live streama i odgurnuo jednog od slučajnih prolaznika koji je izjavio kako ideje Adolfa Hitlera nisu u potpunosti bile nerealne.

