Pogledajte kako je Drake iznenadio London!

Noćni klub XOYO bio je pozornica za kanadskog repera.

Drake je poznat po iznenadnim i nenajavljenim gostovanjima na koncertima svojih prijatelja i kolega, stoga ovo nije novost, Ipak, svi prisutni pozitivno su se iznenadili kada su ga ugledali na pozornici!

Drake je u svojoj turneji pronašao rupu kao bi se pridružio prijatelju Smoke Dawgu čiji je nastupu poznatom londonskom okupljalištu bio rasprodan. Publika je Kanađanina dočekala velikim aplauzom a video klipovi na društvenim mrežama pokazuju kako su se svi dobro zabavili - i publika i izvođači.

� @Drake just came out at @878smokey & @NafeSmallz's show at XOYO � pic.twitter.com/hMwUnYBsHY