Ljubi li Johnny Depp zagonetnu Daisy Ridley?

AMBER HERD JE PROŠLOST?

Je li moguće da je već zaboravio bivšu?

Priznajte, svi ste pročitali barem jedan članak o rastavi Depp-Heard – on je njoj dao odštetu koju je ona dala u humanitarne svrhe, bilo je tu krvi, modrica i puno alkohola, ali sve se nekako smirilo.

No, je li se smirio i holivudski Don Juan? Šuška se da glumac već ima novu djevojku – 24-godišnju Daisy Ridley. Nije čudno da su ih tabloidi spojili, naime, oni snimaju adaptaciju romana Ubojstvo u Orient Expressu, no imali između njih nečeg više osim kolegijalnosti? Jedni su uvjereni da Ridley nije mogla odoljeti svojoj simpatiji iz djetinjstva, dok drugi ipak tvrde da je Depp samac. Nitko od njih nije se oglasio vezano uz nagađanja, stoga nam ne preostaje drugo nego da čekamo. Pritom ćemo se, naravno, zabaviti i to uz film Pirati s Kariba: Nepoznate plime u petak u 20 satI!