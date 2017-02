Nepoznate plime donose najslavnije pirate na RTL!

TV PREMIJERA

Pred njim je najveća opasnost, ali i najveća nagrada.

Nakon neuspjelog pokušaja da spasi svog prvog časnika, Joshameea Gibbsa (Kevin McNally), kapetan Jack Sparrow (Johnny Depp) odveden je pred kralja Georgea II. (Richard Griffiths), koji želi da Jack predvodi ekspediciju i pronađe Fontanu mladosti prije španjolskog kralja Ferdinanda i njegove flote. Jackov stari protivnik Hector Barbossa (Geoffrey Rush) predvodi tim, no Jack se ne želi pridružiti te bježi. Jackeov otac, kapetan Teague (Keith Richards), upozorava Jacka na opasnosti koje prijete ako sam krene u pronalazak Fontane, dok Jack, u međuvremenu, dozna da ga netko imitira te okuplja posadu za zadatak. Ta varalica je njegova bivša ljubavnica Angelica (Penélope Cruz), kći zloglasnog pirata Blackbearda (Ian McShane). Četvrti nastavak o kapetanu Sparrowu prvi je koji nije režirao Gore Verbinski, već Rob Marshall, nagrađeni redatelj kojemu je pripao Oscar za „Chicago“ 2002., no i mnoge druge etablirane nagrade, poput BAFTA-e, Zlatnog globusa, Primetime Emmyja, Tonyja, što samo znači da je i ovaj nastavak pao u prave ruke i da nije bilo oscilacija u kvaliteti. Sigurno je redateljevo iskustvo u koreografiji pomoglo u postavljanju „Pirata“, kako je scenografija bila možda i od presudnog značaja za film. Naravno, bez Johnnyja Deppa nema „Pirata“, pa tako on ponavlja ulogu iz prošlih nastavaka, baš kao i Geoffrey Rush u ulozi Brabosse. Inicijalno snimanje protegnulo se od lipnja do studenog 2010. na lokacijama Havaja, Velike Britanije, Puerta Rica i Kalifornije, uz korištenje 3D kamere, poput onih u „Avataru“, dok je čak 10 kompanija za vizualne efekte bilo angažirano, što je produkcijske troškove vinulo u nebo, tako je ovaj dio postao najskuplji film ikada snimljen (ili barem jedan od njih).

Osim Deppa i Rusha, tu je odličan cast, ponajprije Penélope Cruz, Ian McShane, a u manjoj ulozi i Keith Richards kao Deppov otac, u roli savršenoj za njega, pa tako gotovo da se sa svojim maramama i krpama koje nosi u stvarnom životu i na sceni i nije se morao kostimirati. Dakle, „Pirati s Kariba: Nepoznate plime“, posljednji je nastavak ovog velikog filmskog serijala, dok novi očekujemo u svibnju ove godine pod nazivom „Dead Men Tell No Tales“.

