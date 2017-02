Video protest Shije LaBeoufa ponovno ugašen

VJEČITA BORBA

Ovog puta je sam glumac i aktivist prekinuo projekt 24-satnog live streama zbog pucnjave.

Nakon selidbe u drugi grad, fizičkih obračuna i glasnog protesta protiv američkog predsjednika, aktivistički projekt "He will not divide us" ponovno je ugašen. Ovog puta je sam LaBeouf tražio završetak zbog pucnjave u blizini kazališta El Rey gdje se prosvjed održavao. 'Stream je ugašen jer je sigurnost ljudi prioritet.' napisao je na svom Twitter profilu.

Još uvijek nije poznato hoće li sei po treći puta postaviti kamera koja svim prolaznicima dopušta da snime svoju poruku Donaldu Trumpu te gdje 24 sata na dan netko mantra 'On nas neće razdvojiti.'

LaBeoufa gledajte u filmu Transformeri: Tamna strana Mjeseca u petak u 20 sati na RTL-u!