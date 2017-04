Logan Lerman snima novi napeti film

NEUMORNO SNIMA

Karijeru je započeo kao dječak, a sada dobiva sve veće i sve zahtjevnije uloge.

Na zvjezdano nebo katapultirala ga je glavna uloga u filmu The Perks Of Beeing a Wallflower, a sjekira mu je pala u med kada je glumio rame uz rame sa Shiom LaBeoufom i Bradom Pittom u ratnoj drami Fury. Mladi 25-godišnji glumac sada je dobio glavnu ulogu u filmu The Tracking Of a Russian Spy, nastaloj po knjizi Mitcha Swensona. Radnja se bavi pričom mladog novinara koji se zaljubljuje u misterioznu Ruskinju u jednom od njujorških barova. Ispostavi se da je ljepotica špijunka koju mladić odlazi tražiti u Rusiju, a pritom otkrije brojne prljave tajne ruske administracije.