Jeffrey Dean Morgan snima film s Dwayneom Johnsonom

Popularni glumac na svojim je profilima na društvenim mrežama objavio fotografiju sa snimanja filma Rampage.

Popularni Jeffrey Dean Morgan, za kojim je svijet počeo luditi zbog uloge u horor seriji "The Walking Dead", na svojim je profilima na društvenim mrežama objavio fotografiju i napisao kako spremno čeka svoj prvi izlazak na set filma Rampage, u kojem glavnu ulogu igra Dwayne Johnson, poznat i pod nadimkom The Rock.

Started #rampage just wait... it's gonna be a blast. @TheRock pic.twitter.com/QAAkKyDzHf