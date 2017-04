Pogledajte kako sada izgleda jedan od najpoznatijih filmskih likova - „Žena u crvenom“

Život je nije mazio

Nezaboravna „Žena u crvenom“ obilježila je snove milijuna muških gledatelja i ostala zapamćena kao jedna od najseksi žena na svijetu. No instant slava donijela joj je samo ovisnost o opijatima i problematične muškarce od kojih joj je naveća životna greška bio bivši muž Steaven Seagal.

Kelly LeBrock rođena je u New Yorku, no kad je imala pet godina s roditeljima je preselila u London i školovala se u internatu u Sussexu, a već s 15 godina počela je pozirati fotografima.

“Uobičajena priča”, ispričala je Kelly, “Bila sam na tulumu i neki me ljigavi starkelja vidio i zaključio da sam lijepa. Nisam se ni snašla, već sam bila na avionu za Sejšele za snimanje reklame." Kelly nije prošla put ostalih modela, odmah je dobila najvažnije naslovnice, Harper’s Bazaar i Vogue, a s njom su radili najveći fotografi poput Richarda Avedona i Davida Baileya.

No u tom epicentru londonskog života vladala je droga. Odlučila se odseliti u New York da ostane živa, no nastavila se drogirati, ali kad je sa 65 kg pala na svega 45, otišla je na Beverly Hills i s 24 godine udala se za producenta Victora Draia. “Otišli smo u Pariz, zaljubili se, gledali francuske filmove, među kojima i ‘Pardon Mon Affaire’ i odlučili da bi trebalo napraviti njegov holivudski remake,” sjeća se Le Brook. Tako je nastao hit “Žena u crvenom” s prekrasnom Kelly i neodoljivim Geneom Wilderom u glavnim ulogama.

Film je postao box office senzacija, zaradio je više od 25 milijuna dolara i dobio Oscara. „Nakon što je film izašao dospjela sam na radar mnogih muškaraca u Hollywoodu,” komentirala je Kelly. Razvela se od Victora i hodala je s Warrenom Beattyjem i Jackom Nicholsonom, a družila se i s Billyjem Wilderom. 1987. upoznala je Stevena Seagala. Činilo joj se da taj čovjek zna sve, za nju je bio renesansni muškarac i zaljubila se kao nikada.

Romansa sa Stevenom Seagalom pretvorila se u horor film. Seagal ju je psihički i fizički zlostavljao i 1988. postalo je toliko gadno da je dovelo do razvoda. “Nakon svega nisam imala nimalo samopouzdanja. Mrzila sam samu sebe. Odselila sam s Beverly Hillsa u Santa Barbaru. Godinama sam se toliko bojala da nisam izlazila ni pred kuću” ispričala je Kelly.

Od njezine nekadašnje figure nema ni traga, Kelly Le Brook je danas krupna, s previše tragova plastičnih operacija, a ponekad zna izledati i malo zapušteno.

Ali za mnoge svoje fanove uvijek će biti ona divna Kelly u crvenoj haljini, prekrasna nad ventilacijskim otvorom podzemne željeznice.

Kelly LeBrock gledajte u filmu „Iza zrcala“ u nedjelju u 03:15 na RTL-u.