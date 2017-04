Danny Trejo najproduktivnij jei glumac Hollywooda

od zatvora do holivudske slave

Upišete li u najveću internetsku bazu podataka o filmu ime Danny Trejo, izaći će vam podatak da je ova holivudska zvijezda glumila u nevjerojatnih 329 filmskih i televizijskih projekata.

Sljedeće godine izaći će dokumentarni film o životu živuće legende, glumca Dannyja Treja pod nazivom Inmate #1: The Rise of Danny Trejo. Pod redateljskom klapom Bretta Harveya film priča o glumčevom burnom odrastanju, od ranih dana drogiranja, vremena provedenog u zatvoru do odbacivanja svih poroka i uspona k slavi. Trejo će u filmu pričati o razdoblju u zatvoru, kako se osjećao kada je dobio drugu priliku te kako je promijenio svoj život i postao filmska zvijezda koja doprinosi zajednici.

"Danas je Danny Trejo umjerena, dobronamjerna i jedna od najljubaznijih osoba koju ćeš upoznati. Ali nije uvijek bio takav", otkrio je producent Adam Scorgie. "Odrastao je na opasnim ulicama Pacoime u Kaliforniji gdje ga je odgajao ujak, narkoman i oružani pljačkaš. Do svoje 12. godine već je probao heroin, s 15 je prvi puta sjedio u zatvoru, a s 23 je završio u San Quentinu radi prodaje vrećice heroina vrijedne 30.000 dolara tajnom agentu."

Nakon što je 1969. izašao iz zatvora Trejo je savjetovao tinejdžere ovisnike i počeo je raditi kao trener boksa. Novu stranicu okreće 1985. našavši se na setu filma „Runaway Train“ kao pomoć Ericu Robertsu oko boksanja. I tako je sve počelo. Od tada je radio s velikanima kao što su Quentin Tarantino, Antoine Fuqua, Michael Mann, Ivan Reitman i Robert Rodriguez. No, ovo neće biti prvi dokumentarac o zanimljivom životu Dannyja Treja. 2005. izašao je film „Champion“, hvaljeni dokumentarac Joea Eckardta.

