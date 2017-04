Upoznajte heroje u oklopima!

NAJVEĆI I NAJJAČI!

Oni su heroji u oklopima, točnije poluoklopima!

Četiri male kornjače dođu u kontakt s tajanstvenom supstancom u kanalizaciji New Yorka i odjednom postanu ogromne. I ne samo to. To su kornjače koje govore, hodaju na dvije noge i… obožavaju pizzu. Mudar štakor Splinter postane mentor Donatella, Michaelangela, Leonarda i Raphaela te ih pretvori u snažne ratnike, u ninja borce. Neprijatelj protiv kojeg se Ninja kornjače moraju boriti je Shredder, koji pokušava zavladati svijetom, no dobio je protivnike koji neće tolerirati zle namjere.

Prva, i vjerojatno najbolja adaptacija stripa Kevina Eastmana i Petera Lairda snimljena je 1990. kada su junaci stripa oživjeli na ekranima u borbi protiv „Foot“ klana i njihovog vođe Shreddera, koji želi svijet zaraziti opasnim radioaktivnim blatom. Tvorci „Ninja“ i crno-bijelog stripa objavljenog 1984. nisu mogli zamisliti da će iz stripa izrasti toliko velika franšiza, a djeca poludjeti za kornjačama, koje su i ove godine doživjele još jednu inkarnaciju u filmu Jonathana Liebesmana.

