Grupa kriminalaca zamjerila se krivom muškarcu

Njega ne izazivajte.

Nakon što je sahranio suprugu Helen (Bridget Moynahan), koja je preminula od bolesti, John Wick (Keanu Reeves) po povratku kući dobiva poseban, posljednji poklon od svoje žene – slatko štene Daisy, koje on od tog trenutka obožava jer mu pruža utjehu. John i Daisy ugodno provode dan vozeći se mjestom sve dok na benzinskoj postaji Wick ne sretne trojicu ruskih gangstera, čiji vođa Iosef Tarasov (Alfie Allen) inzistira da mu Wick proda auto, klasik iz 1969., Ford Mustang. John odbija ponudu, a banda ga te večeri prati do kuće, napadne, ukrade auto i ubije Daisy.

U rukama Chada Stahelskog i Davida Leitcha, inače kaskadera, tj. dvojnika u trilogiji “Matrix”, sada u poziciji redatelja, i to premijerno, snimljen je ovaj hvaljeni neo-noir akcijski triler, koji je dvojcu dao potpunu novu karijeru i izazov u svijetu filma. Inspiraciju su Stahelski i Leitch našli u animi, tj. specifičnoj japanskoj animaciji, hongkonškim fimovima i tzv. gun fu borbama, te su se istovremeno poklonili klasicima poput „The Killer“ Johna Wooa, „Le Cercle Rouge“ Jean-Pierre Melvillea, „Point Blank“ Johna Boormana te „The Good, the Bad and the Ugly“ Sergia Leonea. Pisani predložak dao je Derek Kolstad i njegov „Scorn“, koji je napisao priču o umirovljenom plaćenom ubojici koji, nakon što mu ubiju psa i ukradu auto, kreće u osvetu. Jasno, čitav koncept je onakav kakav poštuju noir filmovi, filmovi osvete i priče o antiherojima, što je sve vrlo dobro sjelo u ovom trileru. Uloga Johna Wicka tako dobro stoji Keannu Reevesu, baš poput one iz „Matrixa“, no ne smijemo zaboraviti na predstave Iana McShanea, Johna Leguizama i ,naravno, Willema Dafoea, koji su pobrali lovorike za svoje nastupe. Nakon ovakvog filmskog kinohita te općenito filma koji „žudi“ za nastavkom, slijedilo je snimanje drugog, koji upravo igra u kinima.

