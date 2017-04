Boksački spektakl Joshua vs. Kličko večeras na RTL-u!

OKRŠAJ TITANA

U borbi za titulu superteškaša prema IBF-u, IBO-u i WBA-u susrest će se Britanac Anthony Josuha i Ukrajinac Vladimir Kličko na rasprodanom Wembleyu u srazu koji će uživo pronositi RTL.

Uvodnu emisiju pratimo u društvu RTL-ovog voditelja i reportera Marka Vargeka kojem će društvo u studiju praviti bivši boksač Stjepan Božić i aktualna boksačka zvijezda Filip Hrgović koji se upravo vratio s desetodnevnog boravka u trening kampu Vladimira Klička kojem je sparirao u prirpemama za subotnji meč. Iz komentatorske kabine ovaj divovski boksački i sportski događaj i ovoga puta pratimo uz stručno vodstvo Filipa Brkića i RTL-ovog stručnjaka i boksačku legendu Željka Mavrovića.

Bit će to Kličkov prvi meč od obračuna s Tysonom Furyjem u studenom 2015., koji je izgubio na iznenađenje čitavog boksačkog svijeta. Tada je Kličko predao titulu prema WBA-u (Super) i IBO-u, no kako je Tyosn Fury trenutno bez boksačke licence nakon što je test na doping pokazao da je bio pozitivan na kokain te je trenutno pod istragom britanskog anti-dopinškog ureda, Kličku se nije ostvarila uzvratna borba s Furyjem, no ipak je dobio priliku vratiti trenutno slobodan WBA i IBO pojas u ringu s Joshuom, ali i uzeti mu njegov prema IBF-u, koji će ovaj morati braniti po treći put.

U borbi koju smo također mogli pratiti na RTL-u, u prosincu prošle godine uživo iz Manchester Arene, Anthony Joshua (27 godina) snagu je odmjerio s moćnim američkim borcem Éricom Molinom (34 godine) i obranio titulu. Pričalo se o borbi s Kličkom (198 cm, 112 kg, raspon ruku 206 cm) i tada, ali ona nije bila dogovorena. No sada, pola godina kasnije, velika borba je pred vratima.

Veliki britanski boksač Anthony Joshua (199 cm, 108 kg, raspon ruku 208 cm), koji je predstavljao svoju zemlju na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. (osvojio zlatnu medalju u superteškoj) te na Svjetskom prvenstvu u Bakuu 2011., svoj IBF superteški pojas zaradio je u svibnju 2016. kada je tehničkim nokautom svladao Amerikanca Charlesa Martina. Joshua do danas drži savršen omjer pobjeda i poraza (18-0), a sve je pobjede dobio nokautom ili tehničkim nokautom. Zanimljivo je da je Josuha 2013. svladao i jednog Hrvata, Hrvoja Kišičeka.

S druge strane ringa naći će se Vladimir Kličko (41 godina), koji je do poraza u meču s Furyjem, godinama, točnije od 2006., bio neprikosnoveni boksački šampion i svjetski prvak. U 68 profesionalnih mečeva Kličko je ostvario 64 pobjede, od čega 53 puta nokautom te 4 poraza. Kada je uzvrat portiv Furyja otkazan, Kličku je prišao Joshuin promotor te pokušao dogovoriti sraz još prošle godine, no dogovor nije pao zbog oduglovačnja WBA predstavnika. Kličko je ubrzo doživio ozljedu zbog koje je morao otkazati i borbu s Lucasom Browneom.

Razgovori o velikom meču Joshua Vs. Kličko su nastavljeni, a veliki dan, koji smo toliko dugo čekali, zakazan je za večeras u 22 sata!