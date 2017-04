Najzanimljiviji vestern svih vremena u eteru RTL-a

IKONA DANAŠNJICE!

Ponekad i klinci mogu odraditi posao pravih muškarca.

U neizvjesnoj potrazi za zlatom, rančera Willa Andersona (John Wayne) napuste iskusni kauboji koji su bili s njim te on sada mora uposliti klince koji se tek moraju dokazati u vođenju stoke. No vremena za učenje nema jer stado treba brzo dovesti na mjesto održavanja sajma, inače Willu prijeti financijska propast. Dječaci se pokažu dorasli velikom zadatku, no nitko od njih ne sluti da ih čitavo vrijeme puta promatraju kradljivici stoke.

Redatelj kultnog, Oscarom ovjenčanog “Ljetnikovca na Zlatnom jezeru” Mark Rydell, prema romanu Williama Dale Jenningsa, snimio je proslavljeni vestern u kojem glavnu ulogu nosi legendarni John Wayne. Dio struke, u vrijeme njegova pojavljivanja, bio je suzdržan prema filmu zbog prikaza na koji dječaci (osveta i nasilje) moraju „ući“ u svijet odraslih, no takve primjedbe nisu bile na mjestu jer “Kauboji” je prvorazredni vestern koji pokušava prvenstveno pokazati koliko je život stočara, u vremenu kada nije bilo milosti na Divljem zapadu, bio odista težak. Osim Johna Wayna, spomenimo i druge legende koje se pojavljuju – Bruce Dern, Roscoe Lee Browne, Colleen Dewhurst – sve odreda veličine u kultnom vesternu koji se jednostavno ne propušta.

