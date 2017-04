Hrabri purani odlučili su zauvijek promijeniti glavno jelo

Simpatična priča!

Dosta je bilo straha, vrijeme je za promjene.

Stiže Dan zahvalnosti, a Reggie (Owen Wilson) je prestravljen jer će završiti kao nečiji ručak. No Reggieja predsjednik pomiluje i on se nađe na putu u Camp David. Sada Reggie uživa u svakodnevnom prejedanju pizzom i gledanju meksički telenovela. No uskoro fanatični puran Jake (Woody Harrelson) nagovori Reggieja da ukradu vremenski stroj, vrate se kroz vrijeme i promijene povijest, kako bi purani zauvijek bili maknuti s menija.

Duhovita animirana avantura novijeg datuma o puranima koji putuju kroz vrijeme, osim kao dobra zabava funkcionira kao i lekcija, ako želite djecu preodgojiti u vegetarijance. Likovima ove avanture, koja nas vodi u 17. stoljeće kada je započela tradicija Dana zahvalnosti, glasove su podarili poznati Owen Wilson, Woody Harrelson, Amy Poehler („Parks and Recreation“) i George Takei („Star Trek“) te mnogi drugi.

