Što je Keanu Reeves napravio s Matrix gitarom?

Još jedan misterij vezan uz slavnog glumca dobio je svoj epilog.

Nedavno se internetom počela vrtjeti fotografija smrtno ozbiljnog Reevesa kako pokazuje bas gitaru oslikanu matriksom kao hommage poznatom SF filmu.

Obožavatelji su, očito, prokomentirali svaki detalj na slici – od čudno okrenute kape, mrtvo ozbiljnog izraza glumca do prilično zgodne gitare. U međuvremenu se saznalo kako je instrument izradila tvrtka Scottsdale koja djeluje pod okriljem poznatog brenda Jackson Guitars.

Nedugo zatim, u javnost je puštena i druga fotografija na kojoj Keanu pokazuje kako je vlastoručno potpisao gitaru, a ona je zatim završila na aukciji na Ebayu. Za tri tisuće dolara otišla je nepoznatom kupcu, a glumac je sav novac po dobrom starom običaju donirao u humanitarne svrhe.

Check out The Matrix Jackson Custom Shop Bass Signed By Keanu Reeves on @eBay 11 photoshttp://t.co/WO25psyj1q pic.twitter.com/jXWeGgj9Sk