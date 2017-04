Kako je Mayim Bialik uplašila obožavatelje 'Teorije velikog praska'?

Glumica je nenamjerno izazvala paniku kod najvećih fanova serije.

Nedavno je završeno snimanje finalne epizode jubilarne 10. sezone serije o fizičarima i njihovim boljim polovicama. Ipak, drame nema jer je serija produžena za minimalno još jednu sezonu, a nakon pregovora je za očekivati da će ugovori biti potpisani i za 12. sezonu.

No Mayim, koja glumi Amy, na Twitteru je objavila fotografiju sa seta i zbog nespretne rečenične konstrukcije, izazvala pravu pomutnju. Na prvi pogled doima se kao da je napisala kako je jedna velika era gotova, što bi dalo naslutiti da će 10. sezona ipak biti posljednja.

Očekivano, obožavatelji su se prestrašili, no tek kada su pažljivo pročitali o čemu se radi, mogli su se umiriti. Ipak, morali su podijeliti paniku s Mayim 'koja ih je gotovo koštala srčanog udara!'

@missmayim Mayim! You just sent me into panic mode thinking BBT wasn't renewed! Bad girl!